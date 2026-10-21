Sigorta dünyasında yaprak dökümü. İflas talebiyle mahkemeye verildi
21.10.2026 11:16
AcnTurk Sigora hakkında dava açıldı.
Lisansı iptal edilen AcnTurk Sigorta hakkında Bilnet Eğitim Hizmetleri tarafından açılan dava sektörü hareketlendirdi. Mahkeme duruşma saatini açıkladı.
AcnTurk Sigorta'ya ilişkin iflas talepli dava açıldı. Sigorta şirketinin yetkileri 10 Nisan 2025 yılında iptal edilmişti.
Bilnet Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından açılan davada AcnTurk Sigorta 'nın iflası isteniyor.
İstanbul 2'nci Asliye Ticaret Mahkemesi, açılan davanın yargılamasının 19 Kasım 2026 tarihinde saat 14:05'te görüleceğini açıkladı.
İcra İflas Kanunu'nun 173/2 maddesi uyarınca alacaklıların, itiraz etmek isteyenlerin ve davaya katılmak isteyenlerin ilandan itibaren 15 gün içinde mahkemeye müracaat etmeleri gerekiyor.