Sigorta operasyonunda 35 gözaltı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) yaptığı denetim ve soruşturma kapsamında GRI Sigorta nezdinde onarım ve hurda araç bedellerinin ödenmesi süreçlerinde vatandaşların mağdur edilmesi nedeniyle, haksız menfaat elde eden yapıya karşı gerçekleştirilen operasyon kapsamında 35 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

SEDDK, sigortalıların hak ve menfaatlerinin korunması için faaliyetlerin hassasiyet ve kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.