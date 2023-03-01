Sigorta sektörünün deprem hasar ödemeleri 20 milyar TL’yi aşacak

VEFAT EDENİN BES'TEKİ BİRİKİMİ NASIL ÖDENİYOR?



Depremzedelerin Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) çıkış yapmak istemesi halinde kolaylık sağlanıp sağlanmayacağına yönelik soru üzerine Atilla Benli, şu yanıtı verdi:



“Deprem bölgesinde 25 milyar lira civarında toplam fon büyüklüğü var. Bölgede yaklaşık 1,5 milyon BES’li bulunuyor. Türkiye Hayat Emeklilik’in 7-7,5 milyar liralık BES sözleşmelileri var. Bunlar içerisinde eğer vefat ettiyse varislere veya lehtarlara hızlı şekilde ödenmesi için biz hızlı şekilde ulaşıyoruz, bildiriyoruz. Eğer kendisi özel bir ödeme istiyorsa onları da mevcut süremize bakmadan hızlı şekilde ödüyoruz. Henüz bu anlamda çok büyük talep yok. Çıkmak isteyip süreye takılan kimse olmadı ama bundan sonrası için gelen olursa sektör olarak kararımız mümkün olduğunca sürelere takılmadan ödemek yönünde.”



BES’te birikimi olan vatandaşın vefatı durumunda neler yapıldığına yönelik soruya Benli, hem hayat sigortasında hem de BES’te vatandaşların hiç haberi olmasa dahi sigorta şirketlerinin verasete hak kazanan kimler varsa silsile boyunca bakarak ödemesini gerçekleştirdiğini dile getirdi.



Deprem bölgesinde yüzbinlerce hayvanın telef olduğuna işaret eden Benli, 4-5 milyon liralık ödemenin yapıldığını, toplamda ise 30 milyona yakın ödeme yapılmasının öngörüldüğünü bildirdi.