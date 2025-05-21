Sigortacılıkta hakem kararlarında parasal sınır değişti

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan "Sigortacılık Kanununun 30' uncu Maddesinin On İkinci ve On Beşinci Fıkralarında Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, 28 bin Türk Lirası ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararlarına karşı Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde itiraz edilebilecek.



Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan üç yüz bin Türk Lirası'nın üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen hakem kararları için temyize gidilebilecek.



Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan 96 bin Türk Lirası ve üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında heyet teşekkülü zorunlu olacak.