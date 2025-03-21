Siirt ve Şırnak için petrol başvurusu

TPAO, Siirt ve Şırnak'taki petrol arama ruhsat sahasının genişletilmesi için başvuru yaptı.

Siirt ve Şırnak için petrol başvurusu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Siirt ve Şırnak’ta bulunan arama ruhsat sahasının genişletilmesi için başvuruda bulundu.

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararları, 'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO, Siirt ve Şırnak’ta sahip olduğu AR/TPO/K/M48-c1 pafta no'lu petrol arama ruhsat sahasına 15 bin 346 hektarlık M48-c3 paftasının ilavesi için başvuru yaptı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...