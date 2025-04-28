Silahlanma yarışı hızlanıyor
Dünyada silahlanma yarışı hızlanıyor. 2024'te askeri harcamalar soğuk savaştan bu yana en hızlı artışını gösterdi. En yüksek artış ise Avrupa'da gözlemlendi.
Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD'nin NATO'dan çıkmak istemesi silahlanma yarışı başlattı.
Dünyada geçen yıl savunma harcamalarına 2,7 trilyon dolar harcandı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün yayımladığı rapora göre, harcamalar 2023'e göre yüzde 9,4 arttı
Soğuk savaşın sona erdiği 1989 yılından bu yana en yüksek harcama artışı kaydedildi.
ASKERİ HARCAMALAR YÜKSELDİ
2024'te dünya genelinde 100'den fazla ülke askeri harcamasını yükseltti. Avrupa'da yüzde 17'lik ciddi bir artış görüldü.
Romanya'nın harcaması geçen yıl 8,7 milyar dolara ulaştı. İkinci sırada yüzde 35'lik artış ve 23,4 milyar dolar ile Hollanda geldi..
Askeri harcama Almanya'da yüzde 28 artarak 88 milyar dolara yükseldi.
ABD, dünyadaki toplam harcamanın yüzde 37'sini tek başına yapıyor.
25 MİLYAR DOLAR
Geçen yıl Türkiye'nin harcaması ise 25 milyar dolar olarak açıklandı. 2023'e oranla yüzde 12'lik artış kaydedildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ntv Para
- Dünya
- Ekonomi