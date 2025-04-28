Silahlanma yarışı hızlanıyor

Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD'nin NATO'dan çıkmak istemesi silahlanma yarışı başlattı.



Dünyada geçen yıl savunma harcamalarına 2,7 trilyon dolar harcandı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün yayımladığı rapora göre, harcamalar 2023'e göre yüzde 9,4 arttı



Soğuk savaşın sona erdiği 1989 yılından bu yana en yüksek harcama artışı kaydedildi.



ASKERİ HARCAMALAR YÜKSELDİ

2024'te dünya genelinde 100'den fazla ülke askeri harcamasını yükseltti. Avrupa'da yüzde 17'lik ciddi bir artış görüldü.



Romanya'nın harcaması geçen yıl 8,7 milyar dolara ulaştı. İkinci sırada yüzde 35'lik artış ve 23,4 milyar dolar ile Hollanda geldi..



Askeri harcama Almanya'da yüzde 28 artarak 88 milyar dolara yükseldi.



ABD, dünyadaki toplam harcamanın yüzde 37'sini tek başına yapıyor.

25 MİLYAR DOLAR



Geçen yıl Türkiye'nin harcaması ise 25 milyar dolar olarak açıklandı. 2023'e oranla yüzde 12'lik artış kaydedildi.