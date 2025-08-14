Silikon Vadisi'nde zeki bebek yarışı: Embriyo testlerine 50 bin dolar ödüyorlar

Silikon Vadisi’nde bazı teknoloji yöneticileri, çocuklarının zeka potansiyelini artırmak amacıyla embriyoları IQ açısından tarayan genetik testler için on binlerce dolar ödüyor.

Wall Street Journal’ın haberine göre, Nucleus Genomics ve Herasight gibi girişimler, tüp bebek tedavilerinde hangi embriyoların kullanılacağını belirlemek için IQ tahmini yapan testleri müşterilere sunmaya başladı.



Körfez Bölgesi’nde popülerleşen bu hizmetlerin fiyatı Nucleus’ta yaklaşık 6 bin dolardan başlarken, Herasight’ta 50 bin dolara kadar çıkıyor.

"ÜSTÜN BİR KAST OLUŞABİLİR"



Geçen ay Elon Musk’ın Herasight hakkında yapılan bir paylaşıma “Harika” yorumu yapması, bu alana ilgiyi artırdı. Ancak uzmanlar, poligenik embriyo taraması (PES) olarak bilinen bu yöntemin yalnızca ticari bir hizmet olduğuna ve etik riskler barındırdığına dikkat çekti.



Stanford Üniversitesi’nden Prof. Hank Greely, “Bu, zenginlerin genetik olarak üstün bir kast yarattığı ve geri kalanların geride kaldığı bir bilim kurgu senaryosuna dönüşebilir” uyarısında bulundu.

Harvard Tıp Fakültesi’nden genetikçi Sasha Gusev ise, bazı teknoloji yöneticilerinin başarılarını “iyi genlere” bağladığını ve aynı avantajı çocuklarına aktarmak istediklerini söyledi.

