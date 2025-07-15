Şimdi Trump düşünsün... AB liste yaptı, neleri almayacaklar?

Avrupa Birliği, transatlantik ticaret geriliminin tırmanması halinde misilleme yapmaya karar vermesi halinde aralarında Boeing uçakları, otomobiller ve alkollü içkilerin de bulunduğu 72 milyar euro ya da 84 milyar dolar değerindeki ABD mallarını hedef alacak ikinci bir karşı önlemler listesine son şeklini verdi.



Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve Bloomberg News tarafından görülen 206 sayfalık listeye göre, ek vergiler makine ürünleri, kimyasallar ve plastikler, tıbbi cihazlar, elektrikli ekipmanlar, şaraplar ve diğer tarım ürünlerine de uygulanacak.

ABD MALLARI HEDEFE KONDU



Başlangıçta toplam 95 milyar euro tutarındaki Amerikan mallarını hedef alan liste, şirketler ve üye ülkelerle yapılan istişareler sonucunda azaltıldı. Listenin kabul edilmesinden önce ülkelerin onay vermesi gerekiyor. Önlemler paketi, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce çoğu mala uyguladığı yüzde 20'lik karşılıklı gümrük vergisi ile otomobil ve otomobil parçalarına uyguladığı yüzde 25'lik ek vergiye AB'nin verdiği yanıtı temsil ediyor. Evrensel oran daha sonra müzakerelerin yapılabilmesi için geçici olarak yüzde 10'a düşürülmüştü.



Avrupa Komisyonu temsilcileri sabah erken saatlerde yapılan yorum talebine hemen yanıt vermedi.



Hafta sonu Trump, AB'nin gümrük vergilerini 1 Ağustos'ta üzde 30'a çıkaracağını söyledi. Bloğun ticaret şefi Maros Sefcovic bunu transatlantik ticaret için "etkili bir şekilde yasaklayıcı" olarak nitelendirdi. AB ticaret bakanları bir sonraki adımları görüşmek üzere Pazartesi günü Brüksel'de bir araya geldi. Sefcovic Pazartesi günü geç saatlerde ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile görüşerek AB'nin her iki taraf için de faydalı olması gerektiğinde ısrar ettiği müzakerelere devam etmeyi planlıyordu.



Hafta sonu AB, Trump'ın ek çelik ve alüminyum tarifelerine karşılık olarak 21 milyar euroluk ilk ABD ürünleri listesinde gümrük vergilerinin askıya alınmasını uzatacağını duyurdu.

ÜRÜN LİSTESİ KABARIK



AB'nin hedeflenen yeni ABD ürünleri listesi, çoğunluğu uçak (yaklaşık 11 milyar euro), makine (9,4 milyar euro'dan fazla) ve otomobil (yaklaşık 8 milyar euro) olmak üzere 65 milyar eurodan fazla sanayi ürünü içeriyor. Etkilenecek ABD mallarının 6 milyar eurodan fazlası, çoğunlukla meyve ve sebze (yaklaşık 2 milyar euro) ve alkollü içecekler (1,2 milyar euro) olmak üzere tarımsal gıda ürünleri oldu.



Geniş paket ayrıca hassas ekipman ve aletleri (yaklaşık 5 milyar euro), oyuncak ve hobi ekipmanlarını (500 milyon eurodan fazla), spor silahlarını (yaklaşık 300 milyon euro) veya müzik aletlerini (yaklaşık 200 milyon euro) içeriyor.



Belgeye göre, malların seçiminde kullanılan kriterlerden bazıları alternatif tedarik kaynaklarının mevcudiyeti ve yer değiştirme riskinin yüksek olduğu ürünler. İthal edilen askeri ürünler vergiye tabi olmayacak.