Simit ve ekmeğe zam freni. Fiyatı odalar tek başına belirlemeyecek, zam enflasyonu geçemeyecek

Resmi Gazete'nin 4 Şubat 2027 tarihli sayısında yayınlanan yeni yönetmelikle, tacir ve sanayiciler tarafından mal ve hizmetlerin azami fuiyat tarifelerinin düzenlenmesi hakkındaki yönetmelikte değişikliğe gidildi.

Yönetmelik değişikliğine göre; simit ve ekmek fiyatlarında zam yapılırken Ticaret Bakanlığı'nın görüşü alınacak. Yönetmelikte, simit ve ekmek için özeml madde konuldu ve maddede şöyle denildi:

“ Simit ile ilişkin tarifenin belirlenmesi aşamasında, yönetim kurulu tarafından maliyet unsurları ve gerekçeleriyle birlikte hazırlanan tarife talebi hakkında Bakanlığın görüşü alınır. Bakanlığın görüşünün olumlu olması durumunda tarife ilk toplantıda meclisin onayına sunulur, olumsuz olması durumunda ise tarife talebi uzlaşma komisyonuna gönderilir.”

Maddeye göre, Ticaret Bakanlığı yeni fiyat tarifesine olumsuz görüş verirse, ilgili oda tekrar uzlaşma komisyonunun toplayacak ve yeni tarifeyi belirleyecek. Maddede, bu iki üründe fiyat artışı için enfalasyon heedflerinin dikkate alınması gerektiği ayrıca belirtildi. Maddede şöyle denildi:

" Uzlaşma komisyonu; değerlendirmesini yaparken tarife düzenlenecek yerin sosyo-ekonomik durumunu, mevcut maliyetler ve ortalama kâr marjları ile Orta Vadeli Programda yer alan enflasyon hedeflerini göz önünde bulundurur. Tarifeler, uzlaşma komisyonu kararının ilgililere tebliği üzerine veya uzlaşma komisyonuna başvuru süresinin tamamlanması üzerine yürürlüğe girer. Odalar, tarifeleri serbest bırakamaz ve tarife vermekten kaçınamaz. Tarifelerde yer alan fiyatlar, azami hadleri gösterir.”

Son olarak İstanbsul'da simit fiyatlarına yüzde 30 zam yapılmıytı ve Ticaret Bakanlığı denetim başlatmıştı. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan "Serbest piyasa koşulları çerçevesinde tüketici haklarını korumak ve adil, rekabetçi bir ticaret ortamı oluşturmak amacıyla piyasa denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, son günlerde yazılı, görsel ve dijital basında yer alan “simitin 20 TL’ye satıldığı” yönündeki şikayetler üzerine, İstanbul genelinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirilmiştir." demişti.