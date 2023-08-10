Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Yeni Şafak gazetesine verdiği röportajda ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi.



Küresel ekonomik gelişmelerin şu anda Türkiye aleyhine olduğunu belirten Şimşek, bunun gelecek yılın ikinci yarısından itibaren destekleyici tarafa döneceğini söyledi. Şimşek, "2024'te rüzgar bizden yana esecek." ifadesini kullandı.



Şimşek, o tarihte dünyada faiz indirimlerinin konuşulmaya başlanacağını, Türkiye'nin de uzun bir yapısal reform programında olacağını kaydetti.



"JP MORGAN TOPLANTISINA İLGİ ÇOK BÜYÜKTÜ"



Bakan Şimşek'in gündeminde geçen hafta İstanbul'da düzenlenen yatırımcı toplantısı da vardı.



Şimşek toplantıya ilişkin şunları kaydetti: "JP Morgan ev sahipliğinde yaptığımız toplantıyta ilgi çok büyüktü. Avrupa'dan fon yöneticileri bu tür etkinliklere genellikle ağustosta katılmaz. İşlerin yavaşladığı bir aydır. İlgi çok büyük çünkü uzun bir süre sonra Türkiye'de bir dezenflasyon programı, kalıcı bir şekilde enflasyonu kontrol altına alma, cari açığı kontrol altına alma programı var."

"KÖRFEZ'DEN KAYNAK AKIŞI OLACAK"



Şimşek, Körfez ülkeleri ile yapılan anlaşmalara değindi. Bu ülkelerle çok verimli bir diyaloğun olduğunu vurgulayan Şimşek "Körfez'den yatırımların bir kısmı bu sene içerisinde başlamak üzere bir kaynak akışına dönüşecek. Bu kaynaklar hızlı bir şekilde Türkiye'ye kazandırılabilecek kaynaklar." dedi.



"VERGİ ARTIŞLARI TEKRARLANMAYACAK"



Şimşek vergi düzenlemeleriyle ilgili önemli mesajlar da verdi. Vergi artışlarının enflasyonu artırıcı etki yaptığını belirten Şimşek, "Ama bu bir daha tekrarlanmayacak. Bir kerelik yaptığımız bir düzenleme." diye konuştu.

