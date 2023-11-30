Şimşek: Büyümede dengeli kompozisyona doğru yol alıyoruz

Ekonomi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9'la beklentilerin üzerinde büyüdü.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyüme rakamlarını değerlendirdi.



Bakan Şimşek "Programımızın öngörüsü dahilinde büyümede daha dengeli bir kompozisyona doğru yol alıyoruz. Bir önceki çeyreğe göre özel tüketim daralırken yatırım ve ihracat arttı." açıklaması yaptı.

Şimşek, uyguladıkları politikalara enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş, makrofinansal istikrar sağlanıncaya kadar devam edeceklerini kaydetti. Bakan Şimşek, "Sürdürülebilir yüksek büyümenin temelini güçlendireceğiz." dedi.

"REZERVLER GÜÇLENDİ, KUR OYNAKLIĞI AZALDI"

Dezenflasyon programının olumlu etkilerinin görüldüğünü belirten Şimşek, "Yatırımcı güveni arttı, risk primi düştü, uluslararası sermaye girişi başladı, rezervler güçlendi, kur oynaklığı azaldı." ifadelerini kullandı.

"CARİ AÇIKTA İYİLEŞME SÜRECEK"

"Ekim ve Kasım aylarına ilişkin dış ticaret verileri cari açıktaki iyileşmenin devam edeceğine işaret ediyor" diyen Şimşek, "Büyümede dengelenme, dışa bağımlılığın azaltılması ve cari açığın kalıcı olarak düşürülmesi için yüksek teknolojik ürünlerin üretimine yönelik yatırımları, ihracatçılarımızın finansmana erişimini ve hizmet ihracatımızı güçlü bir şekilde destekliyoruz" diye konuştu.