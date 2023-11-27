Şimşek: Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın duyurduğu Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ne ilişkin açıklama yaptı.



Sosyal medya hesabından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın gönderisini alıntılayan Şimşek şunları kaydetti:



"Önemli bir program. Dış ticarette önemli payı olan yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacağız. Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz.



Süreçte teknik yeterliliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, finansal fizibiliteyi bankalar inceleyecek, nihai kararı ise Merkez Bankası verecek."

HER YIL 100 MİLYAR TL'LİK LİMİT



Merkez Bankası, teknolojik ve stratejik yatırımlara odaklanan, yıllık 100 milyar TL olmak üzere üç yılda 300 milyar TL limit tahsis edilmesi planlanan yeni Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programını duyurmuştu.



Bakan Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, teknoloji ve strateji değerlendirmesi yapacakları 1 milyar TL ve üzeri düzeyde yatırım projeleri için 281 üründen oluşan Stratejik Öncelikli Ürün ve 261 başlıktan oluşan Teknoloji Alanları Listesini yayımladıklarını ifade etmişti.