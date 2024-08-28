Şimşek: Cari açığın azaltılmasında önemli mesafe katettik

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret istatistiklerini değerlendirdi.



Şimşek, X hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



Makroekonomik dengesizliklerden biri olan yüksek cari açığın azaltılmasında önemli mesafe katettik.



Temmuzda yıllık dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre 38,7 milyar dolar geriledi. Bu durum temmuz için yıllık cari açıkta 20 milyar doların altında bir seviyeye işaret ediyor.



Azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacı dezenflasyon sürecine önemli katkı veriyor.



Ana hedefimiz olan fiyat istikrarına ulaşarak gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışı sağlayacağız.