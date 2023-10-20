Şimşek: Fransa'da Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlattık

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fransa'da yaptığı temaslarla ilgili açıklama yaptı.
Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir günlük Fransa ziyaretine çok şey sığdırdıklarını belirterek şunları kaydetti:
"Sabah ilk olarak BNP Paribas’ın Yönetim Kurulu Başkanı Jean LEMIERRE ev sahipliğinde, Fransa’nın en büyük iş insanları derneği MEDEF üyeleri ile bir araya geldik.
Daha sonra Societe Generale’in ev sahipliğinde yaklaşık 4 trilyon avro yöneten Fransa merkezli yatırım fonlarına ve banka üst düzey yöneticilerine Türkiye ekonomisini ve programımızı anlattık.
Ayrıca Uluslararası Enerji Ajansı’nın Başkanı dostum Sn Fatih BİROL ile küresel enerji piyasasının görünümüne ilişkin bir görüşme gerçekleştirdik."
FRANSIZ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ
Bakan Şimşek, Fransa'daki temasları kapsamında Fransız mevkidaşıyla da bir araya geldi.
Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le MAIRE ile ikili ticareti ve karşılıklı yatırımları artırmaya yönelik istişarelerde bulunduklarını belirten Şimşek, "Son olarak dün gece Fransa-Almanya Forumunda 70 civarında firmanın CEO/CFO’suna Türkiye’deki yatırım fırsatlarını anlattık. Fransa, Türkiye’de en çok uluslararası yatırım yapan ilk 10 ülke içinde yer alıyor." ifadelerini kullandı.
SIRA KÖRFEZ ÜLKELERİNDE
Yatırımcılarla görüşmelerin hafta başı Körfez ülkeleri ziyaretleri ile devam edeceğini belirten Şimşek, "Ziyaretlerimizin amacı ülkemizin yeni programını anlatmak ve istihdam ve yüksek katma değer sağlayacak kalıcı yatırım çekmektir." dedi.
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