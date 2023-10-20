Şimşek: Fransa'da Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlattık

Bakan Şimşek, Fransız mevkidaşı ile bir araya geldi.

FRANSIZ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ



Bakan Şimşek, Fransa'daki temasları kapsamında Fransız mevkidaşıyla da bir araya geldi.

Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le MAIRE ile ikili ticareti ve karşılıklı yatırımları artırmaya yönelik istişarelerde bulunduklarını belirten Şimşek, "Son olarak dün gece Fransa-Almanya Forumunda 70 civarında firmanın CEO/CFO’suna Türkiye’deki yatırım fırsatlarını anlattık. Fransa, Türkiye’de en çok uluslararası yatırım yapan ilk 10 ülke içinde yer alıyor." ifadelerini kullandı.

SIRA KÖRFEZ ÜLKELERİNDE



Yatırımcılarla görüşmelerin hafta başı Körfez ülkeleri ziyaretleri ile devam edeceğini belirten Şimşek, "Ziyaretlerimizin amacı ülkemizin yeni programını anlatmak ve istihdam ve yüksek katma değer sağlayacak kalıcı yatırım çekmektir." dedi.