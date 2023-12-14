Şimşek: Kestirme yok, doğru yoldayız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomiye yönelik mesajlar verdi.



Şimşek, enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımların sonuç vermesi için zamana ihtiyaç olduğunu söyledi.



Şimşek son dönemde ekonomide atılan adımların sonuç vermeye başladığına dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Sabır ve kararlılıkla programı uygulayacağız, zamana ihtiyacımız var. Kestirme, kolaycı bir çözüm yok ama son birkaç ayda birçok alandaki gelişmeye baktığımızda programın çalıştığını, doğru yolda olduğumuzu göreceksiniz" diye konuştu.

"KUR OYNAKLIĞI AZALDI"



Hürriyet gazetesinin sorularını yanıtlayan Şimşek, kur oynaklığının azaldığını söyledi. Kur korumalı mevduat sistemi stoğunun 1 Aralık itibariyle, 2,7 trilyon liraya gerilediğini bildirdi.



"KRİPTO DÜZENLEMESİ SON AŞAMADA"



Bakan Şimşek, kripto varlıklara ilişkin yasa çalışmasının son aşamaya geldiğini belirterek "Kripto varlıklar değer veya hak ifade edebilen gayri maddi varlıklar şeklinde tanımlanıyor. Kripto varlık hizmet sağlayıcısı, kripto varlık saklama hizmeti tanımları yapılıyor. Platformların işleyişine yönelik düzenlemeler öngörülüyor." dedi.



"YENİDEN DEĞERLENDİRMEDE HEDEF ENFLASYON ÇALIŞMASI"



Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hakkında da bir çalışma yaptıklarını belirten Şimşek yeniden değerleme oranının yüzde 58 civarında olduğunu hatırlatarak, bazı hususlarda hedef enflasyonun alınıp alınmayacağına yönelik bir çalışma yürüttüklerini belirtti.



Şimşek, enflasyon etkisi düşük kalemlerde yeniden değerlemenin esas alınması, yüksek kalemlerde ise Merkez Bankası'nın hedef enflasyonunun dikkate alınmasına yönelik çalışma yürütüldüğünü

söyledi.

