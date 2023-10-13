Şimşek: Kur korumalı mevduattan çıkmak istiyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ve IMF'nin yıllık toplantıları için bulunduğu Fas'ın Marakeş kentinde politika patikası ve ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Marakeş'te Atlantic Council söyleşisinde konuşan Şimşek para politikasında düzeltme sürecinde olunduğunu söyledi.



Bloomberg HT'deki habere göre Şimşek, beklenen enflasyona göre bakıldığında Türkiye'nin reel faiz sunduğunu, bu durumun da TL'yi çekici kıldığını ifade etti. Politikanın politika faizinin ima ettiğinden daha sıkı olduğu mesajını veren Şimşek, bu patikada kalacaklarına emin olduğunu vurguladı.



Kurala dayalı politikaya geri dönmek istediklerini söyleyen Şimşek, Türkiye'de ciddi bir mali konsolidasyona ulaşıldığının altını çizdi.



İç talebi daha ılımlı hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Şimşek, kur korumalı mevduat enstrümanından çıkmak istediklerini de ekledi.



Gümrük Birliği ile ilgili yorumlarda bulunan Şimşek, Gümrük Birliği'nin günümüz koşullarını karşılamadığı mesajını verdi. Şimşek, Gümrük Birliği'ni hizmet ve tarımla güncellemek istediklerini söyledi.



"VERGİ ARTIŞI DAHA AĞIR ÖNLEMLER ALMAMAK İÇİN"



Şimşek kamuoyunun yeni programa ilişkin tepkisinin sorulması üzerine “Vatandaşlarımızın bu programın orta vadeli bir çaba olduğunu anlamaları için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çabuk bir çözüm yok. Süreç zorlu geçecek. Tabii ki hiçbir vatandaş ya da şirket vergi artışını sevmez ama bunu gelecekte daha ağır önlemler almamak için yapıyoruz.” dedi.