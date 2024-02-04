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Şimşek: Merkez Bankası Başkanı ve ekibine güvenimiz tamdır

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve ekibine güven ve desteklerinin tam olduğunu bildirdi. Şimşek, ekonomi programının kararlı bir şekilde uygulanacağına dikkat çekti.

Şimşek: Merkez Bankası Başkanı ve ekibine güvenimiz tamdır
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan ilk açıklama

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan ilk açıklama

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet () Başkanı Fatih Karahan ve ekibine güven ve desteklerinin tam olduğunu bildirdi.

Şimşek, sosyal medya hesabından, Karahan'ın göreve başlamasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Karahan'ın bugün yeni görevine başladığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlar arası eş güdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Güçlü ekonomi ekibimiz ile makro finansal istikrarın pekişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Mali disiplin ile dezenflasyon sürecine destek olmaya devam ederken, hayata geçireceğimiz yapısal reformlarla program kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz."

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