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Şimşek: OVP yatırım iştahının canlanmasına katkı yapacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yatırımcılarla toplantılarına İspanya'da devam etti. Görüşmelerin çok verimli geçtiğini belirten Şimşek, "Orta Vadeli Programımız, ülkemize yönelik yatırım iştahının canlanmasına önemli katkılarda bulunacak." dedi.

Şimşek: OVP yatırım iştahının canlanmasına katkı yapacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslarararası yatırımcılarla toplantılarına devam ediyor.

Şimşek, bu kapsamda son olarak 'da temaslarda bulundu.

Görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek şunları kaydetti: "Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından BBVA'nın ev sahipliğinde, küresel ölçekte etkili İspanya merkezli 2 trilyon dolar büyüklüğündeki şirketlerin ve finans sektörünün yöneticileriyle yaptığımız görüşmeler çok verimli geçti.

Şimşek: OVP yatırım iştahının canlanmasına katkı yapacak - 1

Haberleşme, finans, enerji, sağlık, turizm, otomotiv ve tekstil sektörlerinden yatırımcılar, Türkiye'nin büyüme potansiyeline ve sunduğu fırsatlara büyük bir ilgiyle yaklaşıyorlar.

Hem birebir görüşmelerimizde hem de geniş yatırımcı toplantılarımızda programımız ve sonuçları büyük bir merakla takip edildi.

Orta Vadeli Programımız, ülkemize yönelik iştahının canlanmasına ve uluslararası yatırımların artmasına önemli katkılarda bulunacak."

Şimşek: Kestirme yok, doğru yoldayız

Şimşek: Kestirme yok, doğru yoldayız

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