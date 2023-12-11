Şimşek: Politikalarımızın sonuçlarını alıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari denge, sanayi üretimi ve işsizlik rakamlarını değerlendirdi.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, büyümede dengelenmeye yönelik politikalarla cari dengenin ekim ayında da fazla verdiğini, yıllık açığın mayısa göre 9,6 milyar dolar azaldığını belirtti.



"Cari dengedeki düşüş ve ülkemize yönelik artan uluslararası yatırımcı ilgisi sayesinde rezervlerimiz 140 milyar dolar ile tarihi yüksek seviyesine ulaştı." diyen Şimşek şunları kaydetti:



"Uyguladığımız politikalarla bir yandan kırılganlıkları azaltırken diğer yandan yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyümeyi tesis ediyoruz. Bu dönemde en büyük dezavantajımız ihracat artışını sınırlayan ticaret ortaklarmızdaki zayıf talep."



Cari denge ekimde fazla verdi Haberi Görüntüle Sanayi üretimindeki seyrin büyük oranda bunu yansıttığını vurgulayan Şimşek, ekim ayında işsizliğin son 11 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 8,5’e gerilediğini ifade etti.



Bakan Şimşek, "Uygulamaya koyduğumuz politikalarımızın sonuçlarını her gün alıyoruz, program hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek." diye konuştu. İşsizlik 11 yılın en düşüğüne geriledi Haberi Görüntüle