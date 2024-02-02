Şimşek: Programın çalıştığı teyit ediliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, bugün açıklanan ocak ayı dış ticaret verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



"Ocak ayı verileri dış ticaret açığındaki gerilemenin sürdüğünü, Program'ın çalıştığını teyit ediyor." diyen Şimşek şunları kaydetti:



"Geçen yıl mayıs ayında 122,2 milyar dolara ulaşan yıllık dış ticaret açığı 24,3 milyar dolar iyileşerek ocakta 97,9 milyar dolara geriledi." ifadelerini kullandı.

9 AYDA 24 MİLYAR DOLAR GERİLEDİ



Şimşek'in paylaştığı verilere göre, yıllıklandırılmış dış ticaret açığı son 9 ayda 24,3 milyar dolar düşüşle 97,9 milyar dolara geriledi.

