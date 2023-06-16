Şimşek: Refah artışını sağlayacak modelle yola devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da banka yöneticileriyle bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.



Bankacılarla toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan Şimşek şunları söyledi:

"Bu dönemde yeni program çalışmaları çerçevesinde toplumun bütün kesimleriyle, iş alemi ile de, finans sektörü ile de, sendikalarımızla da, bütün kesimlerle istişare edeceğiz. Yatırım, ihracat, istihdam, üretim noktasında toplumda refah artışını sağlayacak modelle yola devam edeceğiz. Toplantıda Türkiye ekonomisini, bankacılık sektörünü konuştuk."

"POZİTİF BİR GÖRÜŞME OLDU"

Reuters'a konuşan bir toplantı katılımcısı, Şimşek'in sektörün sorunlarını dinlediğini, iki taraf için de pozitif bir görüşme olduğunu belirtti.

TÜSİAD'LA DA GÖRÜŞTÜ



Bakan Şimşek, sabah saatlerinde TÜSİAD yönetimiyle görüşme gerçekleştirmişti.