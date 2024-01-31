Şimşek: Yapısal reformlar programın olmazsa olmazı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İSO 2024 Yılı Olağan Toplantısı'nda konuşuyor.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar:



Yapısal reformlar programın olmazsa olmazıdır.



Büyüme ve enflasyon arasında bir gerilim yok, bu gerilim olsa da kısa vadelidir, konjonktüreldir, kalıcı değildir, sürdürülebilir yüksek büyüme için enflasyonun düşük olması lazım.



Enflasyonun yer çekime karşı mücadele edeceğine inanmıyorum tek ön koşul var bu program sabırla uygulanacaktır. Bu program bir ekip tarafından siyasi de bir programdır. Bu program cumhurbaşkanının önderliğinde ortaya konmuştur. Geçici bir heves değildir.

