Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Gelecek yıl 10'lu seviyelere düşebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Sürdürülebilir ve güçlü dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz. Enflasyonun gelecek yıl 10'lu seviyelere ve sonraki yıl tek haneye düşmesi muhtemel." dedi.



Bakan Şimşek, Türkiye'nin enflasyonda keskin bir düşüş sürecinin eşiğinde olduğunu belirterek, enflasyonun gelecek yıl orta onlu seviyelere gerileyeceği tahmininde bulundu.



Londra'da Chatham House düşünce kuruluşunun düzenlediği bir etkinlikte konuşan Şimşek, "Enflasyon bu yıl düşük 40'lı ya da yüksek 30'lu seviyelere inebilir. Gelecek yıl orta onlu seviyelere ve bir sonraki yıl da tek haneli seviyelere gerileyebilir" dedi.



Şimşek, "Piyasalar da oluşturduğumuz programın enflasyonu dizginlememizi ve düşürmemizi sağlayabileceğine inanmaya başlıyor" ifadesini kullandı.

"MALİ AÇIK KONTROL ALTINDA"

"(Cari) açık geçen yıl gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 6'sına denk gelirken, bu yıl muhtemelen GSYH'nin yüzde 2 ila 2,5'ine yakın olacak. Mali açık da kontrol altında" diyen Şimşek şöyle belirtti: "Para politikasını baştan inşa etmek biraz zaman aldı. Şu an sürdürülebilir, güçlü dezenflasyonun eşiğindeyiz."



Şimşek, uluslararası yatırımcıların hâlihazırda kısa vadeli tahvillere yöneldiklerini ve Türkiye'ye uzun vadede ilgi göstermeye başlayacaklarını ifade etti.

TÜRKİYE, BRICS'E NEDEN ÜYE OLMADI?



Şimşek, Türkiye'nin neden BRICS'e üye olmadığına ilişkin gelen bir soruyu, Türkiye'nin ana ortağının Avrupa Birliği (AB) olduğu ve AB'den ayrılamayacağı şeklinde yanıtladı.

"AB ticari yatırımlar ve turizm akışı açısından ana ortağımız olmayı sürdürüyor, dolayısıyla ayrışamayız" diyen Şimşek, "Bu nedenle (AB'ye) odaklanmaya devam ediyoruz fakat bu durum, değerli olduğunu göstermesi hâlinde alternatiflere bakmayacağımız anlamına gelmiyor" dedi.

LONDRA TEMASLARI SÜRÜYOR



Şimşek'in Londra temasları cuma gününe kadar devam edecek.



Yatırım bankaları JP Morgan, Deutsche Bank ve Dome Group tarafından organize edilen toplantılar kapsamında Şimşek, yüzlerce yatırımcıyla bir araya geliyor.