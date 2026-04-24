Şimşek'ten enflasyon mesajı: Programı uygulamayı sürdüreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , "Enflasyon beklentilerindeki bozulmada savaşla birlikte artan enerji maliyetleri etkili oldu" dedi.

Şimşek, X üzerinden yapıldığı açıklamada "Yaşanan petrol fiyat şokuyla küresel ölçekte enflasyonist baskılar artarken beklentilerde bozulma gözleniyor. Artan enerji fiyatlarının ülkemizde de enflasyon görünümünü olumsuz etkilemesi bekleniyor." ifadesini kullandı.

"FİYAT İSTİKRARI POLİTİKASI UYGULANACAK"

Enflasyonun yükselmemesi için politikaların uygulanacağını söyleyen Şimşek sözlerine şöyle devam etti:

"Sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refah artışı için ön koşul olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz."