ntv.com.tr

Şimşek: Türkiye yüksek gelirli ülkeler grubuna girebilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan program sayesinde Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler grubuna girebileceğini söyledi. Şimşek, yılın üçüncü ya da dördüncü çeyreğinde zorunlu afet sigortası getirmek istediklerini belirtti.

Şimşek: Türkiye yüksek gelirli ülkeler grubuna girebilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep’te "DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması"nın ödül töreninde konuştu.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar;

Yılın üçüncü ya da dördüncü çeyreğinde zorunlu afet sigortası getirmek istiyoruz.

Şu anda kaynaklar daha çok spekülatif alanlarda değerlendiriliyor.

Düşük tek haneli öngörülebilirliği artırıyor, kaynakların verimli alanlara yönelmesini sağlıyor.

Bu sene uygulanan program sayesinde Türkiye yüksek gelirli ülkeler grubuna girebilecek.

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...