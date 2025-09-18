Sındırgı'da kalıcı deprem konutlarının temeli atıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde düzenlenen "Kalıcı Deprem Konutları Temel Atma Töreni"nde yaptığı konuşmada, kısa süre içinde yeni sosyal konut projelerinin açıklanacağını belirterek, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasını Balıkesir’de ve ilçelerinde de başlatıyoruz" dedi.



Kurum, 10 Ağustos’ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yapılacak afet konutlarının temel atma törenine katıldı. Sındırgı ve Bigadiç’te toplam 531 bağımsız bölümün temellerinin atıldığını söyleyen Kurum, "Vatandaşımızın acısını nasıl paylaştıysak mutluluğuna da ortak olduk. Depremin üzerinden bir ay geçmeden sözümüzü tutuyoruz" diye konuştu.



Kentsel dönüşümün bir milli güvenlik meselesi olduğuna dikkati çeken Kurum, "Evi olmayan dar gelirli vatandaşlarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, şehit ve gazi ailelerimiz, engelli vatandaşlarımız ve üç çocuk sahibi aileler için özel kontenjan ayıracağız" ifadelerini kullandı.



TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur da konutların nitelikli ve depreme dayanıklı inşa edileceğini, en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların huzurla yaşayabileceği yuvalara dönüşeceğini söyledi.



İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ise deprem sonrası devletin hızla harekete geçtiğini vurgulayarak, "Depremin üzerinden 39 gün geçti ve bugün kalıcı konutların temeli atılıyor" dedi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, yapılan çalışmaların hükümetin "eser ve hizmet" siyasetinin göstergesi olduğunu dile getirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise kentin deprem bölgesinde bulunduğunu hatırlatarak, dirençli şehir hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi.



Konuşmaların ardından protokol üyeleri, dualar eşliğinde butonlara basarak konutların temelini attı.