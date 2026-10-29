Singapur ekonomisinde bozulma işareti

Singapur 'un Yurtiçi Üretici Enflasyon Endeksi, Eylül 2026'da bir önceki yıla göre yüzde 48 oranında artarak Ağustos ayındaki yüzde 38,8'lik artıştan daha hızlı bir yükseliş gösterdi ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Fiyat artışları, mineral yakıtlar, yağlayıcılar ve ilgili malzemeler (yüzde 78,9'a karşı Ağustos ayında yüzde 57,4), makine ve ulaşım ekipmanları (yüzde 55,5'e karşı yüzde 47,7) ve kimyasallar ve kimyasal ürünler (yüzde 17'ye karşı yüzde 13,8) için daha hızlı gerçekleşti.

Bu genel artışı dengeleyen bir diğer unsur ise, çeşitli imalat ürünleri (yüzde 5,3'e karşı yüzde 5,8), imalat malları (yüzde 4,6'ya karşı yüzde 4,9), içecekler ve tütün (yüzde 3,7'ye karşı yüzde 4,3), hayvansal ve bitkisel yağlar, katı yağlar ve mumlar (yüzde 3,7'ye karşı yüzde 4,3) ve ham maddeler (yüzde 18,2'ye karşı yüzde 20,2) için maliyet baskılarının azalması oldu.

Ayrıca, gıda ve canlı hayvanlarda deflasyon derinleşti (yüzde -2'ye karşı yüzde -1,4). Aylık bazda, iç arz fiyatları Eylül ayında yüzde 7,3 oranında artarak Ağustos ayındaki yüzde 4,1'lik artışın üzerine çıktı.