Singapur güçlü büyüdü

Singapur'un ekonomik büyümesi, şehir devletinin artan gümrük vergisi baskılarıyla boğuşurken, ikinci çeyrekte tahminleri aşarak ve direnç göstererek hız kazandı.



Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından açıklanan öncü verilere göre, gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH), imalat sektörünün etkisiyle Nisan-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 büyüdü. Bu büyüme, revize edilen yüzde 4,1'lik ilk çeyrek büyümesi ve piyasanın yüzde 3,6'lık büyüme tahminiyle karşılaştırıldığında beklenmedik bir yükselişe işaret ediyor.



Veriler, ABD gümrük vergilerinin Singapur'un ekonomik görünümünü olumsuz etkilemesiyle ilgili artan endişelerin ardından geldi. Yetkililer, resesyon riskleri konusunda uyarıda bulundu ve büyümenin bu yıl yüzde 0 ile yüzde 2,0 arasında düşebileceğini öngördü.



Yılın ilk yarısında GSYH büyümesi yıllık bazda ortalama %4,2 olarak gerçekleşti.



Singapur'un GSYH'sine önemli katkı sağlayan imalat sanayi, ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 büyüdü. Bu oran, ilk çeyrekte kaydedilen revize edilmiş yüzde 4,4'lük büyümenin üzerinde.



Mevsimsellikten arındırılmış çeyreklik bazda, ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 1,4 arttı. Bu büyüme, ilk çeyrekteki revize edilmiş yüzde 0,5 daralma ve piyasa beklentisi olan yüzde 0,7 büyüme tahminine kıyasla oldukça iyi bir rakama işaret etti.



Bakanlık, ileriye bakıldığında, bu yılın ikinci yarısında küresel ekonomide hala önemli belirsizlik ve aşağı yönlü riskler bulunduğunu belirterek, ABD'nin gümrük tarifeleri konusunda bir netlik olmadığını da sözlerine ekledi.