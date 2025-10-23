Singapur'da enflasyon tırmandı

Singapur'un yıllık enflasyon oranı Eylül 2025'te yüzde 0,7'ye yükselerek bir önceki aydaki dört yıldan uzun süreli en düşük seviye olan yüzde 0,5'ten ve piyasanın yüzde 0,6'lık beklentisinin biraz üzerinde gerçekleşti. Son rakam, ulaşım (yüzde 3,4 - Ağustos'taki yüzde 2,3) ve eğitim (yüzde 1 - yüzde 0,8) için fiyatların daha hızlı bir oranda artmasıyla Haziran ayından bu yana en yüksek okumayı işaret etti.



Dahası, hane halkı dayanıklı malları ve hizmetleri (-yüzde 0,3 - yüzde 0,9), eğlence, spor ve kültür (yüzde -2,2 - yüzde 3,0) ve çeşitli mal ve hizmetler (-yüzde 0,1 - yüzde 0,8) için deflasyon hafifledi; gıda fiyatları ise değişmedi (yüzde 1,1). Bu arada, konut ve kamu hizmetleri (yüzde 0,2 - yüzde 0,3) ve sağlık (yüzde 1,4 - yüzde 2,3) için maliyetler düşerken, giyim ve ayakkabı (yüzde -0,1 - yüzde 0,2) için düşüş yaşandı.



Aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 0,4 artarak Ağustos ayındaki yüzde 0,5'lik artışın gerisinde kaldı. Bu arada, yıllık çekirdek enflasyon oranı Eylül ayında bir önceki ayki yüzde 0,2 ve yüzde 0,3'lük piyasa beklentilerine kıyasla hafif bir artışla yüzde 0,4'e yükseldi.