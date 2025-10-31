Singapur'da kredi patlaması yaşanıyor

Singapur'un banka kredileri, Ağustos ayındaki 851 milyar 700 milyon Singapur Doları'ndan Eylül 2025'te 863 milyar 800 milyon Singapur Doları'na (SGD) yükselerek, bir önceki ayda dört ayın en düşük artışını kaydettikten sonra rekor seviyeye ulaştı.



İşletmelere verilen krediler, Ağustos ayındaki 514 milyar 600 milyon SGD'den Eylül ayında 524 milyar SGD'ye yükseldi. Büyüme özellikle imalat (Ağustos ayındaki 24 milyar 800 milyon SGD'ye karşı 26 milyar 800 milyon SGD), tarım, madencilik ve taş ocakçılığı (3 milyar 400 milyon SGD'ye karşı 3 milyar 300 milyon SGD), yapı ve inşaat (181 milyar 200 milyon SGD'ye karşı 179 milyar SGD), genel ticaret (90 milyar 100 milyon SGD'ye karşı 86 milyar 900 milyon SGD) ve ulaştırma, depolama ve iletişim (44 milyar 200 milyon SGD'ye karşı 43 milyar 600 milyon SGD) sektörlerinde dikkat çekici oldu.



Bu arada tüketici kredileri, öncelikle daha yüksek konut ve köprü kredileri (240 milyar SGD - 239 milya 200 milyon SGD), araç kredileri (8 milyar 900 milyon SGD - 8 milyar 700 milyon SGD), kredi kartı kredileri (17 milyar SGD - 16 milyar 800 milyon SGD) ve diğer kişisel krediler (73 milyar 200 milyon SGD - 71 milyar 900 milyor SGD) tarafından desteklenerek 337 milyar 1 milyon SGD'den 339 milyar 7 milyon SGD'ye yükseldi.