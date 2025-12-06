Sınırda 1 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nce yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, Gürbulak Gümrük Sahası’na gelen bir TIR şüpheli olarak değerlendirildi.

Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, NARKOKİM timlerinin X-ray tarama sistemiyle gerçekleştirdiği kontroller sonucu, aracın yasal yükü arasına gizlenmiş 394 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Yapılan incelemede, ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 1 milyar 179 milyon TL olduğu belirlendi.

Olayla ilgili olarak Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde adli soruşturma başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, toplum sağlığını tehdit eden, organize suç örgütlerini besleyen uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelenin gelişmiş analiz sistemleri ve kesintisiz operasyonlarla kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı. Açıklamada ayrıca, uyuşturucu ticaretine karşı sıfır tolerans ilkesi doğrultusunda yürütülen mücadelenin aralıksız devam edeceği ifade edildi.