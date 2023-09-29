Sipariş iptallerine 78,5 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, e-ticarette sipariş iptalleri ile tüketici mağduriyetine neden olan firmalara yönelik denetimlere devam ediyor.



Denetimler sonucunda 2023 yılında 44 firmaya toplamda 78 milyon 530 bin 902 TL idari para cezası uygulandı.

Bakanlık açıklamasında girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi gerekçelerle ya da fiyat artışlarından yararlanarak daha fazla kar elde etme amacı ile ödemesi yapılan siparişlerin stokta bulunmama gibi gerekçelerle iptal edilmesi nedeniyle tüketicileri mağdur eden uygulamaların sıkı şekilde denetlendiği belirtildi.



Açıklamada mesafeli sözleşmelerde cayma hakkı kullanımında bedel iadesi ile teslim ve ifa yükümlülüklerinin de denetlendiği kaydedildi.