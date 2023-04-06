Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın yüzde 87'si tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nda incelemelerde bulunarak projede gelinen son aşamaya ilişkin gazetecilere bilgi verdi.



Acil gündemin deprem bölgesi olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, Türkiye genelinde yapımları devam eden tüm projelerde de çalışmaların sürdüğünü aktardı.



Bu çerçevede İstanbul'u, Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş ulaşım altyapısına sahip şehirleri arasında zirveye taşımak için dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerini bir bir hayata geçirdiklerini belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:



"İstanbul'u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz. Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'mız gibi Kazlıçeşme-Sirkeci Hattı'mız da İstanbul'da devam eden önemli kent içi projelerimizden biridir. Bu projemiz sadece bir raylı sistem işi değil, aynı zamanda yaya odaklı yeni nesil bir ulaşım projesidir. İstanbul'da kentsel hareketliliği teşvik edecek, insanımızı aktif hareketliliğe, toplu taşıma ve diğer temiz, akıllı ulaşım çözümlerine yönlendirecek çalışmalara büyük önem veriyoruz."



"BÜYÜK BİR ESERİ DAHA TAMAMLIYORUZ"



Adil Karaismailoğlu, şehirlerde toplu taşımanın ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve yayalaştırma projelerinin gelişmesine verdikleri öneme işaret ederek, Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Odaklı Dönüşüm Projesi'nin de bunun en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi.



Sirkeci-Kazlıçeşme arasında atıl vaziyette duran 8,3 kilometrelik hattın, gerekli iyileştirmeler ve değişimler yapılarak 8 istasyonla tekrardan kullanıma başlatılacağını bildiren Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:



"Bu proje; bir raylı sistem projesi olmasıyla birlikte kapsamında yer alan ​7 bin 300 metre bisiklet yolu, ​7 bin 300 metre yaya yolu, ​10 bin 120 metrekare meydan ve rekreasyon alanları,​ 6 bin metrekare kapalı sosyal kültürel alan, ​74 bin metrekare yeni yeşil alan, ​3 yaya üst geçidi,​ 22 kara yolu ve yaya alt geçidi, ​Yedikule, Kocamustafapaşa, Yenikapı, Kumkapı olmak üzere 4 tescilli istasyonu, ​Sirkeci ve Cankurtaran olmak üzere 2 yenilenecek istasyonu ve Kazlıçeşme ile Cerrahpaşa'daki 2 istasyonu ile İstanbul halkına ulaşım ihtiyacının yanı sıra sosyokültürel, turizm, ekolojik, rekreasyon, spor, gezinti, bisiklet, scooter gibi imkanlarla da hibrit karakterde yeni nesil bir ulaşım projesi olacak. Ayrıca, Samatya ve Cerrahpaşa'da, sahil yolunu Samatya ve Cerrahpaşa hastanelerini bağlayan kavşak modernize edilerek alt geçit gabarisini de yükseltip yeniden inşa ettik.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Sirkeci liman bölgesindeki yeni demir yolu hattı sayesinde Sirkeci ve Haydarpaşa limanları arasında ulaşım ve koordinasyon sağlanacak. İstanbulluların hayatına kalıcı olarak dokunan bir büyük bir eseri daha tamamlıyoruz. Projede şu anda yüzde 87 oranında fiziki ilerlemeyi bitirmiş olduk. Tüm altyapı imalatlarını tamamladık. Tescilli istasyonlarda restorasyon işlerini bitirmek üzereyiz. Yeni yapılan Cerrahpaşa ve Kazlıçeşme istasyonlarında imalatları tamamladık. Yenilenen Sirkeci, Cankurtaran istasyonlarını da bitirmek üzereyiz. Yine toplamda 26 sanat yapısındaki çalışmalarda son aşamaya geldik. Sinyalizasyon ve elektrifikasyon imalatları ve bisiklet-yürüme yolu imalatı ve peyzaj işleri süratle devam ediyor. "



"EKONOMİK KAZANÇ 785 MİLYON EURO OLACAK"



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, projede önümüzdeki günlerde tüm çalışmaları bitireceklerini, projenin tamamlanmasıyla 2023-2053 yılları arasındaki ekonomik kazancın 785 milyon euro olacağını bildirdi.



Türkiye'nin dört bir köşesinde olduğu gibi, dünyanın en önemli metropollerinden olan İstanbul'da da hizmet ve eser fırtınası estirmeye devam ettiklerini belirten Karaismailoğlu, Marmaray başta olmak üzere hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verdi.



Karaismailoğlu, "Açılışını yapacağımız Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı ve şu an bir araya geldiğimiz Kazlıçeşme-Sirkeci Hattı'mızla beraber toplam uzunluğu 62 kilometre olan 6 ayrı metro hattında da İstanbul için çalışmaya devam ediyoruz. Şu an İstanbul'un raylı sistem ağı 318 kilometre ve Bakanlığımız tarafından yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 380 kilometreye yükselecek. Çünkü İstanbul'a, Türkiye'ye hizmet aşkıyla yola çıkan da bu şehrin ihtiyaçlarını en iyi bilen de AK Parti hükümetleridir." ifadelerini kullandı.