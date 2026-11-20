SEC (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) dosyalarına ve yatırımcılara göre, Anthropic’in bugün gerçekleşen halka arzının (IPO) ardından, şirketteki ortalama bir çalışanın serveti 40 milyon doların üzerine çıkabilir; 400’den fazla çalışanın ise 100 milyon dolardan fazla bir servete ulaşması bekleniyor. Hisse başına 83 dolarlık bir fiyatla, Anthropic’in piyasa değeri 1,4 trilyon doları aşarak onu ABD’nin en değerli 10 şirketinden biri haline getirdi. Bu, yalnızca dolar bazında tarihin en büyük halka arzı olmakla kalmayıp, aynı zamanda tarihteki en hızlı servet yaratma olaylarından biri olma potansiyeli taşıyor.

Cnbce'nin haberine göre, henüz beş yıl önce kurulan Anthropic’in 5 bin 300 çalışanı bulunuyor. SEC dosyalarına göre, yapay zeka şirketi çalışanları için hisse başına 2,91 dolar kullanım fiyatıyla 1 milyar 770 milyon liralık opsiyon oluşturdu. Ayrıca, 1 milyardan fazla kısıtlı hisse senedi birimi (RSU) dağıttı.

Hisselerin 83 dolardan işlem görmesi durumunda, dosyalarda yer alan hisse sayıları baz alındığında, Anthropic çalışanlarının toplam serveti yaklaşık 232 milyar dolara ulaşacak. Bu da çalışan başına ortalama 44 milyon dolarlık bir servet anlamına geliyor.

ŞİRKETTE İLK İŞE GİRENLER DAHA ÇOK KAZANACAK

Bununla birlikte, çalışanların birçoğu şirkete daha geç katıldığı için, daha erken dönemde işe girenler daha fazla hisse biriktirdiklerinden çok daha büyük kazançlar elde edebilirler. Şirket yatırımcılarına göre, 83 dolarlık hisse fiyatı üzerinden en az 400 ilk dönem çalışanı 100 milyon dolar veya daha fazla servete sahip olacak. Yatırımcılar, bu kişiler arasında milyarder olacakların bile bulunabileceğini belirtiyor. Çalışan toplamına, her biri 230 milyon ila 240 milyon arasında hisseye sahip olan yedi kurucu dahil değildir; 83 dolarlık hisse fiyatı baz alındığında, kurucuların her birinin yaklaşık 20 milyar dolarlık bir servete ulaşması bekleniyor.