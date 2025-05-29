Şirketlere "ekolojik soykırım" cezası: Cinayet suçu ile eşdeğer görülecek

İskoçya, çevreyi ağır şekilde tahrip eden şirket ve yöneticilere hapis cezası getiren yasa tasarısıyla çevre koruma mücadelesinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

İskoç İşçi Partisi milletvekili (MSP) Monica Lennon tarafından sunulan “Ekolojik Soykırım Yasa Tasarısı”, doğaya verilen büyük zararın artık sadece çevre suçu değil, cinayet gibi ağır suçlarla eş değer görülmesini hedefliyor.

Teklifin yasalaşması halinde, çevresel tahribat İskoçya’da ilk kez ciddi ceza yargılamalarına konu olabilecek.

Lennon, yasa tasarısının yalnızca şirketleri değil, kamu kurumlarını da kapsayacağını belirterek, ağır para cezaları ve hapis gibi yaptırımlar getireceğini söyledi. İskoçya’nın bu adımıyla Avrupa Birliği çevre suçları direktifiyle uyum sağlayacağını da vurguladı.

"ETKİLİ BİR YASAYA SAHİP OLMALIYIZ"

Tasarı, Amazon ormanlarının yok edilmesi, yıkıcı balıkçılık faaliyetleri ve petrol tankerlerinin yol açtığı felaketler gibi olayları “ekolojik soykırım” kapsamında değerlendirmeyi öneriyor. Lennon, halkın ciddi çevre suçlarının artık cezasız kalmaması gerektiğini düşündüğünü belirterek, “Yasa tasarısı insanlara umut verecek. Artık sadece doğa acil durumu hakkında konuşmamalı; etkili bir yasal çerçeveye de sahip olmalıyız,” dedi.

Yasa tasarısı, İskoçya’daki tüm büyük partilerden, aralarında İskoç Muhafazakarlar’ın da bulunduğu 50’den fazla milletvekili tarafından destekleniyor. Yasa tasarısının ilk oylaması önümüzdeki günlerde yapılacak.

Bu girişim, Brezilya, Meksika, Hollanda, Peru ve İtalya gibi ülkelerde benzer yasa çalışmalarının sürdüğü bir döneme denk geliyor. Vanuatu, Samoa ve Fiji gibi küçük ada ülkeleri ise ekolojik soykırımı uluslararası ceza mahkemesinin yetki alanına dahil etmek için girişimlerde bulunuyor.