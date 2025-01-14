Şirketlere kayyum düzenlemesi yeniden torba yasada
Şirketlere kayyum atanmasına yönelik düzenleme yeniden torba yasaya eklendi. Düzenlemeye göre TMSF, suç geliri tespit edilen veya terörle bağlantılı şirketlere kayyum olarak atanabilecek. Bu şirketlerin tasfiye işlemlerinde azınlık hissedarlarının rızası aranmayacak.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) şirketlere kayyum olarak atanmasına ilişkin düzenleme yeniden torba yasaya eklendi.
Söz konusu düzenleme, muhalefet partilerinin Anayasa’ya aykırılık ve ticari faaliyetler üzerinde risk oluşturduğu eleştirileri nedeniyle 9. Yargı Paketi’nden çıkartılmıştı.
Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre kayyum düzenlemesi, AK Parti’nin geçen hafta Meclis'e sunduğu torba yasa teklifinde yer aldı.
Düzenleme kapsamında TMSF, suç gelirini aklayan veya terör ile iltisaklı şirketlere 5 yıl süreyle kayyum olarak atanabilecek.
TSMF YETKİLİ OLACAK
Kayyum atanan şirketlerin genel kurul yetkileri, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın TMSF tarafından kullanılacak.
Şirketin ile varlıklarının satışı, feshi ve tasfiyesine TMSF tarafından karar verilebilecek.
HİSSEDARLARIN RIZASI ARANMAYACAK
Satış ve tasfiye işlemleri, ilgili şirketin yönetim kurulu veya malvarlığı değerleri kayyum temsilcileri ya da TMSF tarafından yerine getirilecek
Satış ve tasfiye işlemlerinde azınlık hisselerinin sahiplerinin rızası aranmayacak.
FESİH İÇİN KESİN HÜKÜM BEKLENECEK
Satıştan elde edilen gelirden şirket veya malvarlığı değerlerinin borçları ödendikten sonra kalan tutar, şirket veya malvarlığı değerlerinin işlerinde kullanılabilecek.
Fesih ve tasfiye işlemleri sonunda borçlar ödendikten sonra kalan tutar, yargılamanın kesin hükümle sonuçlandırılmasına kadar açılan bir hesapta nemalandırılacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kayyum
- Ekonomi
- Şirketler