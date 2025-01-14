Şirketlere kayyum düzenlemesi yeniden torba yasada

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) şirketlere kayyum olarak atanmasına ilişkin düzenleme yeniden torba yasaya eklendi.



Söz konusu düzenleme, muhalefet partilerinin Anayasa’ya aykırılık ve ticari faaliyetler üzerinde risk oluşturduğu eleştirileri nedeniyle 9. Yargı Paketi’nden çıkartılmıştı.



Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre kayyum düzenlemesi, AK Parti’nin geçen hafta Meclis'e sunduğu torba yasa teklifinde yer aldı.

Düzenleme kapsamında TMSF, suç gelirini aklayan veya terör ile iltisaklı şirketlere 5 yıl süreyle kayyum olarak atanabilecek.

TSMF YETKİLİ OLACAK

Kayyum atanan şirketlerin genel kurul yetkileri, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın TMSF tarafından kullanılacak.

Şirketin ile varlıklarının satışı, feshi ve tasfiyesine TMSF tarafından karar verilebilecek.

HİSSEDARLARIN RIZASI ARANMAYACAK

Satış ve tasfiye işlemleri, ilgili şirketin yönetim kurulu veya malvarlığı değerleri kayyum temsilcileri ya da TMSF tarafından yerine getirilecek



Satış ve tasfiye işlemlerinde azınlık hisselerinin sahiplerinin rızası aranmayacak.

FESİH İÇİN KESİN HÜKÜM BEKLENECEK

Satıştan elde edilen gelirden şirket veya malvarlığı değerlerinin borçları ödendikten sonra kalan tutar, şirket veya malvarlığı değerlerinin işlerinde kullanılabilecek.



Fesih ve tasfiye işlemleri sonunda borçlar ödendikten sonra kalan tutar, yargılamanın kesin hükümle sonuçlandırılmasına kadar açılan bir hesapta nemalandırılacak.

