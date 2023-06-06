Sivil havacılıkta bu yıl 800 milyar dolar gelir öngörülüyor

İstanbul’da gerçekleşen Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) yıllık genel kurul toplantısı tüm dünyadan yaklaşık 300 havayolu şirketinin üst düzey yöneticisi yanı sıra Boeing, Airbus başta olmak üzere havacılık endüstrisinin önde gelen paydaşlarını ve temsilcilerini de bir araya getirdi.



Havacılık sektörünün görünümü için pozitif bir tablo çizilirken, sektörün pandemi öncesi dönem olan 2019’un ardından ilk kez bu yıl gelir rakamını 800 milyar doların üzerine çıkaracağı öngörüsünde bulunuldu.

Birlik bu yıl yolcu sayısında da önemli bir ivme yakalandığını ve toplam yolcu sayısının 4 milyar 350 milyon kişiye çıkacağını kaydetti.

