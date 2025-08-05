Siyasi ayrımcılık yapan bankalara para cezası

ABD yönetimi, bankaların muhafazakar kuruluşlara ve kripto para şirketlerine yönelik ayrımcı uygulamalarına karşı önlem almak üzere harekete geçiyor. Beyaz Saray’ın bu hafta konuya ilişkin bir kararname imzalaması planlanıyor.

The Wall Street Journal’ın ulaştığı kararname taslağına göre, bankaların bazı gruplara hizmet vermeyi reddetmesi Eşit Kredi Fırsatı Yasası (ECOA), antitröst kuralları ve tüketici hakları yasaları kapsamında soruşturulabilecek.

Taslak metinde, Bank of America’nın Uganda’daki bir Hristiyan kuruluşunun hesabını kapatmasına da yer veriliyor. Banka bu kararı, denizaşırı ülkelerdeki küçük işletmelere hizmet verilmesine dair kısıtlamalarla gerekçelendirmişti.

HESAPLAR BİDEN DÖNEMİNDE BLOKE EDİLDİ

Yürütme emrinde ayrıca, bazı bankaların 6 Ocak 2021’de Kongre Binası’nın basılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmalara iş birliği yapmaları nedeniyle eleştirildiği de belirtiliyor.

Muhafazakar kesimler, uzun süredir bankaları siyasi veya dini nedenlerle hizmet vermemekle suçluyor. Kripto para sektöründeki bazı şirketler de Biden yönetimi döneminde hesaplarının bloke edilmesinden şikayetçi.

Öte yandan, finans teknolojisi (fintech) şirketleri, kararlarının yasal yükümlülükler, düzenleyici kurallar ve mali riskler doğrultusunda alındığını savunuyor. Bankalar ise kripto para piyasasından uzak durmalarına neden olan esas faktörün düzenleyici baskı olduğunu vurguluyor.