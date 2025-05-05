Skechers satılıyor

Spor ayakkabı ve giyim markası Skechers USA Inc., yatırım şirketi 3G Capital tarafından hisse başına 63 dolar karşılığında satın alınması konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşma tamamlandığında Skechers'ın halka açıklığı sona erecek.



Satın almanın finansmanı, 3G Capital tarafından sağlanan nakit ve JPMorgan Chase tarafından sağlanan borç finansmanı ile karşılanacak.



Şirketin kurucusu ve CEO'su Robert Greenberg, CEO olarak görevine devam edecek.