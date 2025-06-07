Slovenya'nın notu yükseldi

S&P Global'den yapılan açıklamaya göre, Slovenya uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden kredi notları "AA-"den "AA"ya yükseltildi; kısa dönem notu "A-1+" olarak teyit edildi.



Açıklamada, Slovenya'nın GSYH büyümesinin 2015'ten bu yana neredeyse üçte bir oranında arttığı; bunun da, gerçek mutlak üretkenlikteki büyük kazanımları yansıttığına işaret edildi.



Aynı 10 yıllık dönemde, net genel hükümet borcu GSYH'nin yaklaşık yüzde 13'ü kadar azaldı.



S&P Global, "Slovenya yetkilileri, son birkaç yıldaki bir dizi şoka rağmen kamu maliyesini hızla konsolide etti. Bu nedenle, açıkların 2028'e kadar GSYİH'nın %2'sinin altında ortalamada olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesi yaptı.



Kredi notunun görünümü not artırımı sonrası "pozitif"ten "durağan"a revize edildi.