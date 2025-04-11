SMA hastalarının kullandığı bir ilaç daha SGK geri ödeme listesinde
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SMA hastalarının kullandığı bir ilacın daha SGK geri ödeme listesine eklendiğini duyurdu.
SMA hastalarının kullandığı bir ilaç daha SGK geri ödeme listesine eklendi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 14’üncü Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Kurultayı'na katıldı.
Toplantıda konuşan Bakan Işıkhan SMA hastaları için ilaç müjdesi verdi.
Bakan Işıkhan, "SMA hastası çocuklarımızın tedavisinde kullanılan ve bildiğiniz üzere 2017 yılından bu yana geri ödemesini gerçekleştirdiğimiz ilaca ilave olarak, hastalığın tedavisinde kullanılan ve kullanım kolaylığı olan diğer bir ilacı da çocuklarımızın tedavisi için SGK geri ödeme listemize dahil edeceğiz." açıklamasında bulundu.
KANAMA ÖNLEYİCİ İLAÇ DA LİSTEDE
Hemofili A hastaları için bir ilacın daha listeye alındığını açıklayan Işıkhan, "Hemofili A hastalarında evde kolaylıkla deri altına uygulanabilen kanama önleyici ilacı da geçtiğimiz ay geri ödeme listemize ekledik. Böylelikle hastanede, damar yolu açılmasına gerek kalmadan evde uygulanabilen bu tedaviyle özellikle Hemofili A hastası çocuklarımıza ve ailelerine tedavide büyük kolaylık sağlamış olduk." diye konuştu.
SMA HASTALIĞI NEDİR?
Spinal musküler atrofi (SMA), motor nöronu olarak bilinen ve istemli kas hareketlerini kontrol eden sinir hücrelerini etkileyerek kasların giderek zayıflamasına neden olan kalıtsal bir hastalıktır. Kasların omurilikte bulunan sinir hücrelerinden gelen sinyalleri yanıtlayamaması körelmesine ve buna bağlı olarak kasların küçülmesi ve zamanla yok olmasına neden olur.
Hastanın kollar ve bacaklar ile baş ve boyun kaslarını kontrol edemez hale gelir. Yürüme, emekleme, baş ve boyun kontrolü, yutma ve nefes alma gibi hareketleri de etkilenir. Kas kaybına ve kas zayıflığına sebep olan SMA hastalığında; görme, işitme, tat alma, koklama ve dokunma duyuları ile zihinsel ve duygusal işlevsellik ise tamamen normaldir.
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