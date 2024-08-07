Soğanda hasat başladı: Tarlada 4, pazarda 12 lira

Yozgat'ın verimli toprakları ile dikkat çeken bölgelerinden olan Aydıncık ilçesine bağlı Kümbet Ova bölgesinde yaklaşık 5 bin dönüm alana ekimi yapılan soğanın hasadı başladı.



Hasadı başlayan soğanın kilogramı iriliğine göre 2 ila 4 lira arasında değişiyor.



Günün ilk ışıklarıyla birlikte tarlaya giren mevsimlik işçiler, sökümünü yaptıkları soğanları, çuvallara doldurarak satışa hazır hale getiriyor.



Anadolu insanının sofralarının baş tacı olarak bilinen soğan tırlarla ülke genelindeki pazarlara gönderiliyor.



Havaların mevsim normallerinde seyretmesi soğan verimini düşürürken geçen yıl kilogramı 8 liraya satılan soğan bu yıl 4 liraya alıcı bulamıyor.



Üretici tarlada yarı yarıya düşen soğan fiyatlarından yakınırken markette 2.5, pazarda ise 3 katına satılan soğandaki dalgalanma çiftçiyi üzüyor.

