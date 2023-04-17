Soğanda hasat sürüyor: 17-20 liraya düşüş beklentisi

FİYATLAR DÜŞECEK Mİ?

İlçede yaklaşık 60 bin dönüme yakın alanda soğan ekildiğini belirten Cünedioğlu, Ramazan Bayramı'ndan sonra turfanda soğanın hasadıyla fiyatların aşağı yönlü çekilmesini beklediklerini dile getirdi.

Cünedioğlu, şöyle konuştu:



"Piyasada ürün fazla olduğu zaman fiyatı da düşer. Soğanın fiyatı büyükşehirlerde 30 lira. Bizim burası küçük şehir olduğu için soğan aşağı yukarı 20 lira. Turfanda hasatla önümüzdeki haftadan sonra, Ramazan Bayramı'ndan sonra soğanın fiyatının yavaş yavaş tarlada kademeli olarak 10 liraya kadar düşme ihtimali çok yüksek. Yani tarlada 10 liraysa, markette 17-20 liraya kadar olabilir."



Adana'da soğan tüccarı Muhammet Ali Yeğin de Sarıçam ilçesindeki 110 dönüm tarlada soğan hasadı yaptıklarını ifade etti.



Soğanın kilogramının şu anda tarlada 15-16 liraya alıcı bulduğunu belirten Yeğin, "Piyasa biraz hızlı, şişik bir piyasa var. Malın artışına göre fiyat düşüşü yaşanacak. Tabii soğan piyasası belli olmaz. Depodaki mallar bitti. Allah nasip ederse ilerleyen vakitlerde soğan fiyatı biraz daha düşecek gibi görülüyor." diye konuştu.