SOM'dan tam isabet... Bakan Kacır: Gurur duyuyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, muadillerine göre üstün özelliklere sahip uzun menzilli seyir füzesi SOM’un yerli turbojet motoru ile yapılan test atışında hedefi tam isabet vurmasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “SOM’un yerli motoru ve alt bileşenleri, Milli Teknoloji Hamlesi’nin yalnızca bir adımı değil, binlerce mühendis ve teknisyenimizin gece gündüz demeden döktüğü ter, bilim insanlarımızın bitmeyen tutkusu ve gençlerimizin sınır tanımayan hayalleri.” dedi.



Bakan Kacır, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve muadillerine göre üstün özelliklere sahip uzun menzilli seyir füzesi SOM’un test atışında hedefi tam isabetle vurmasını değerlendirdi. Bağımsız Türkiye yolunda emek veren tüm paydaşları kutlayan Kacır, daha büyük zaferlere hazır olduklarını kaydetti. Kacır, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:



“Peki motoru yerli mi. Evet. Milli gururumuz SOM yerli turbojet motoru ile yapılan test atışında hedefi tam isabet vurdu. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve muadillerine göre üstün özelliklere sahip uzun menzilli seyir füzemizde yurt dışına bağımlılık en aza indirildi. SOM’un yerli motoru ve alt bileşenleri, Milli Teknoloji Hamlesi’nin yalnızca bir adımı değil, binlerce mühendis ve teknisyenimizin gece gündüz demeden döktüğü ter, bilim insanlarımızın bitmeyen tutkusu ve gençlerimizin sınır tanımayan hayalleri. Tam Bağımsız Türkiye yolunda emek veren tüm paydaşlarımızı kutluyorum. Gurur duyuyoruz, daha büyük zaferlere hazırız.”



“NİCE BÜYÜK BAŞARILARLA GELECEĞE”



Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün de SOM’un başarısını kutlayarak, “Bağımsız teknolojilerle daha güçlü bir Türkiye için durmadan, yılmadan çalışmaya devam” ifadesini kullandı. Görgün açıklamasında şunları kaydetti:



“Yerli turbojet motorla yapılan test atışında hedefi tam isabetle vuran SOM, yalnızca teknolojik bir başarı değil; bağımsız Türkiye idealine atılmış kararlı bir adımdır. Bu kritik eşiğin aşılmasında emeği geçen tüm paydaşlarımızı yürekten tebrik ediyoruz. Projede görev alan her bir mühendisimiz, teknisyenimiz ve yönetici kadromuz…Bu zafer sizindir.

SOM’un yerli motoru; sabrın, bilgi birikiminin ve kurumsal uyumun bileşkesidir. Bu başarı, yıllar süren ortak çabanın, gece gündüz demeden çalışan beyinlerin ve ‘tam bağımsız savunma sanayii’ vizyonuna gönül verenlerin eseridir. Güçlü savunma sanayiimizle, kahraman ordumuzun yanındayız. Onların sahadaki gücünü, mühendislik masalarında, Ar-Ge laboratuvarlarında ve test sahalarında büyütmeye kararlıyız. Bağımsız teknolojilerle daha güçlü bir Türkiye için durmadan, yılmadan çalışmaya devam. Nice büyük başarılarla geleceğe.”