Son 2 günde evlilik kredisine 3 bin 500'den fazla genç başvurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek gençlere yönelik deprem bölgesinde başlattıkları evlilik kredisi uygulamasını tüm ülkeye yaygınlaştırdıklarını hatırlattı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan ettiğini anımsatan Göktaş, "2025 Aile Yılı'nda inşallah gönüllere girmeye devam edeceğiz. 'Ailemiz geleceğimiz.' dedik. İlk müjdeleri de çok şükür Cumhurbaşkanı'mız verdi. Biliyorsunuz evlenecek gençlere deprem bölgesinde başlattığımız evlilik kredisini tüm Türkiye'ye yaygınlaştırdık." dedi.



Göktaş, İstanbul'da da 3 bin 500'den fazla gencin sadece 48 saatte evlilik kredisine başvurduğunu açıkladı.

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