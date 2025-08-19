Son 5 yılda gayrimenkulde rekor artış: Ofis fiyatları konut ve dükkanı geçti

(HABER: UĞURCAN GÖKÇEN)

Gayrimenkulde fiyatlar 2021 yılından itibaren hızla yükselmeye başladı. Düşük faizli kredi kampanyalarının talebi artırması ve enflasyonun da etkisiyle piyasada fiyat dengesi bozuldu.

Sadece 5 yıl içinde fiyatlar dört haneli seviyelere ulaştı. Bir gayrimenkul platformunun verilerine göre;

Dükkan fiyatı yüzde 944, Konut fiyatı yüzde 975, Ofis fiyatı yüzde 1007 arttı.

ANKARA VE İZMİR ÖNCE ÇIKTI

Ofis fiyatlarındaki artış Ankara ve İzmir’de dikkat çekti.

Ankara’da son 5 yılda dükkan fiyatı yüzde 1110, konut fiyatı yüzde 1191, ofis fiyatı yüzde 1315 yükseldi.

İzmir’de ise dükkan fiyatı yüzde 1076, konut fiyatı yüzde 923, ofis fiyatı yüzde 1452 artış gösterdi.

İstanbul’da aynı dönemde dükkan fiyatı yüzde 807, konut fiyatı yüzde 920, ofis fiyatı ise yüzde 843 arttı.

Raporda, önümüzdeki dönemde ofis fiyatlarındaki artışın hız keseceği öngörülüyor. Ofis üretiminin arttığı, talebin ise önceki yıllara kıyasla azalmaya başladığı vurgulandı.