Son bir yılda iki katına çıktı. Altın talebi banka mevduatlarına da yansıdı

Türkiye’de gram altın fiyatları son bir yılda iki katından fazla arttı.

Bu yükseliş, zaten geleneksel bir yatırım aracı olarak öne çıkan altına ilgiyi daha da artırdı.

Kıymetli maden mevduatlarına giriş 10 haftadır kesintisiz olarak devam ediyor.

Son bir yılda bankalardaki kıymetli maden hesapları 15 milyar dolar yükseldi. Artışın yüzde 90’ı doğrudan gerçek kişilerin, yani vatandaşın yatırımlarından kaynaklandı.

Toplam yabancı para mevduatı içinde altının payı, yüzde 20’lerden yüzde 33’e yükseldi. Artık her 100 liralık mevduatın 13 lirası kıymetli maden hesaplarında tutuluyor.

YÜKSELİŞ SÜRECEK

İran'daki protestolar, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesi ve ABD'nin Grönland'ı ilhak edebileceğini içeren küresel jeopolitik gerilimler kıymetli madenlerin fiyatlarını da etkiliyor.

Altındaki bu yükseliş trendinin küresel krizlerle birlikte sürmesi bekleniyor.