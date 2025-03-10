Son dakika | Emekli bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu: Yüzde 33 arttı

Milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesinde yapılacak artışta sona gelindi. Rakam, bugün netleşti. Mevcutta 3 bin lira olan bayram ikramiyesi yüzde 33'lük artışla, 4 bin liraya yükseltildi.



Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.



Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban bayramı için ikramiye veriliyor.

Bu yıl da Mart ve Haziran aylarında bayram ikramiyesi ödenecek.

16 MİLYON EMEKLİ FAYDALANACAK

Düzenlemeden yaklaşık 16 milyon emekli faydalanacak.



1 Mart itibariyle emekliliğe hak kazananlar da bayram ikramiyesi alabilecek.



AK PARTİ GRUP BAŞKANI GÜLER AÇIKLADI

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, basın mensuplarına yaptığı açıklamada emeklilere ödenen ramazan ve kurban bayramı ikramiye tutarlarını bütçe dengelerini de dikkate alarak 3 bin liradan 4 bin liraya yükseldiğini ifade etti.

Güler açıklamasında " Maliye ve Hazine Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'in başkanlığında Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda çalışmalar tamamlandı. Bu oran belirlenerek kanun teklifimize de yer verilmiş oldu. Bütçemize ve emeklimize hayırlı olsun. ifadelerini kullandı.