SON DAKİKA | Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri belli oldu
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı. 6 Haziran’da başlayacak Kurban Bayramı öncesinde ikramiye ödemeleri tamamlanacak. 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında ödemeler yapılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli vatandaşların bayram ikramiyesi ödemeleri tarihlerini açıkladı.
Emekli ve hak sahiplerine toplamda 57,4 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek.
4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 31 Mayıs tarihinde,
4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 1 Haziran tarihinde,
4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 2-3-4 Haziran tarihlerinde ödenecek.
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