Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı.

Verilere göre, yıllık enflasyon yüzde 35,05 aylık enflasyon yüzde 1,37 oldu.

ÜFE YILLIK OLARAK YÜZDE 24,45 ARTTI

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,46 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,71 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,45 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 28,34 artış gösterdi.

AYLIK VE YILLIK OLARAK EN YÜKSEK ARTIŞ KONUTTA

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 30,20 artış, ulaştırmada yüzde 27,72 artış ve konutta yüzde 65,54 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7,60, ulaştırmada yüzde 4,51 ve konutta yüzde 9,22 oldu.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,27 azalış, ulaştırmada yüzde 2,38 artış ve konutta yüzde 2,62 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde -0,07, ulaştırmada yüzde 0,36 ve konutta yüzde 0,43 oldu.

